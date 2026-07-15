Един от най-впечатляващите бродуейски мюзикъли на нашето време – „ДРАКУЛА“, ще завладее Пловдив на 3 септември (четвъртък) от 20:30 часа. Домакин на грандиозното събитие ще бъде сцената на Летния театър „Бунарджика“.

За първи път в България, Музикално-драматичният театър (МДТ) „Константин Кисимов“ – Велико Търново реализира това мащабно заглавие на Франк Уайлдхорн по класическия роман на Брам Стокър. Продукцията е с официално откупени права от световния лицензиант Music Theatre International. Поставянето на подобен шедьовър от българска държавна институция е безспорен културен прецедент и сериозна заявка за ново, по-високо ниво в развитието на родния музикален театър.

„Дракула“ е мащабна продукция, която обединява усилията на солисти, хор, оркестър и балет. Артистичният състав е селектиран след изключително оспорван кастинг сред близо 50 кандидати от страната и чужбина.

Един от основните визуални акценти на спектакъла е иновативната 3D mapping проекция, дело на Лора Руневска от студио Elektrick.me – световни шампиони от престижния фестивал iMapp Bucharest. Технологичното зрелище ще пренесе зрителите директно в мрачната, но и изключително красива атмосфера на историята.

Стилът на постановката е условен реализъм, който вярно отразява духа на викторианската епоха от края на XIX век. Публиката ще се наслади на динамично редуване на битови и хорър сцени, пищни костюми от епохата и автентична сценография.

Любопитен факт е, че подобно на оригиналния роман на Брам Стокър, част от действието в сценичната версия се развива в България – в град Варна. Това добавя специфичен колорит и емоционална дълбочина за българските зрители. Историческите препратки също не са случайни – бащата на Влад Дракула (Владислав II) е син на прочутия воевода Мирчо Стари, поставен на влашкия трон от българския цар Иван Шишман. Тази обща културна памет придава на спектакъла още по-голяма стойност.

Зад мащабния проект стои утвърден творчески екип:

Режисьор: Петко Бонев

Диригент: Георги Патриков

Сценография и костюми: Ася Стоименова

3D мапинг: Лора Руневска (Elektrik.me)

Хореография: Катя Богданова

Превод: Лилия Бонева

Участват: Бранимир Недков, Никола Иванов, Християна Лоизу, Михаела Гончева, Боян Тодоров, Никола Попов, Калина Костова, Елена Траянова и др., заедно с оркестъра, хора и балета на МДТ „Константин Кисимов“.

Важно: Спектакълът не е подходящ за лица под 14 години.

Билетите за премиерното гостуване на „Дракула – Мюзикълът“ в Пловдив вече са в продажба в мрежата на Eventim и Grabo.