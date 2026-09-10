„Един ден“ – фотографска среща с пътя, времето и неизвестността

Борис Пелтеков представя своята фотоизложба „Един ден“ в Арт галерията на Пловдивски Културен Институт

Арт галерия Пловдивски Културен Институт открива на 12 септември 2026 г. от 18:00 часа фотографската изложба „Един ден (One day)“ на Борис Пелтеков – автор, който вече три десетилетия превръща пътуванията и срещите си със света във фотографии.

Изложбата е покана за пътуване – не просто към определени места, а към онова особено състояние на духа, което се появява, когато човек остави познатото зад гърба си и тръгне към неизвестното.

Борис Пелтеков е завършил художествена фотография, но творческият му път започва с живописта. През последните 30 години живее в Америка и фотографията се превръща в негов основен начин да наблюдава и разказва за света. Многобройните му пътувания му дават възможност да събира не просто изображения, а мигове, усещания, светлина и истории.

„Един ден“ е изложба за движението – за онзи момент, в който решаваме да тръгнем, без да знаем напълно къде ще ни отведе пътят.

Самият автор споделя: „За да стигнеш до желанията си, е нужно да тръгнеш…“

Това изречение е и своеобразен ключ към изложбата. В нея пътят се превръща в метафора на човешкото търсене – на желанието да открием нови хоризонти, да се срещнем с непознатото и да позволим на света да ни изненада.

„Тръгнах в този ден с дух на пътешественик, към легендите, разказващи за тези места, съхранили ехото от тропота на копита, следвани от скърцащите колела на каруци, пълзящи по хълмовете, обрасли с трева, погалвана от запътилото се на запад слънце с огасващи пламъци в края на деня“, разказва Борис Пелтеков.

И добавя: „Посвещавам тази изложба на хората, устремили се към неизвестността.“

Именно тази посока – към неизвестното, към откриването и към личното преживяване на пътя – обединява фотографиите в „Един ден“.

Куратор на изложбата е художникът Илиян Колев.

Заповядайте да се срещнем с фотографията на Борис Пелтеков и да поемем заедно на едно пътуване – само за един ден, но може би достатъчно, за да погледнем света по различен начин.

Откриване

12 септември 2026 г. (събота)

18:00 часа

Арт Галерия ПКИ – ул. Иван Перпелиев 5

За контакт: 0884 777050 – Рецепция