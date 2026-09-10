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Група младежи преби и гори със запалка момче в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:07ч, четвъртък, 10 септември, 2026
0 446 Преди по-малко от минута

Момче е било нападнато от група от над 10 младежи в Пловдив. За случая съобщава bTV, като по първоначални данни инцидентът е станал на бул. „Руски“ в близост до мола.

Според информацията нападателите са нанесли на момчето удари с юмруци, след което го горили със запалка.

Сигналът е подаден от очевидци

На нападението са станали свидетели случайни минувачи и хора, намиращи се в търговския център. Те са подали сигнал на телефон 112. Към момента няма информация дали полицията е установила и задържала участниците в нападението. Не са известни и причините, довели до конфликта.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 10:07ч, четвъртък, 10 септември, 2026
0 446 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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