ДПХ представя изложба на Борислава Сотирова

Дружество на пловдивските художници кани пловдивчани и гостите на града на откриване на самостоятелната изложба живопис на Борислава Сотирова. Добре позната от общите и кураторските изложби на ДПХ, авторката ни кани в Галерия „ДПХ“ /Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ 153/, като представя селектирана експозиция живопис, правена през различни периоди от време.

Борислава Сотирова е от младите таланти на Пловдив, с богата живопис, условно търсено пространство и експеримент с различни материали; колоритното ѝ усещане довежда минималистичната композиция до неочаквани нюансирани пространствени отношения. Възприемането на живописта на Борислава предполага една предварителна подготовка на задълбочаване в тенденциите на модерното изкуство и привлича публика с изградени естетически очаквания.

За авторката

Борислава Сотирова е родена през 1987 в гр. Пловдив. Завършва степен бакалавър 2019 г. и магистър 2021 г. – “Живопис” при доц. Румен Жеков в “Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Асен Диамандиев” гр. Пловдив

Член на Съюза на българските художници.

Член на Дружеството на пловдивските художници.

Нейни картини са притежание на частни колекции в България, Германия, Испания, Италия, САЩ, Полша.

https://www.plovdivartistsociety.com/event-details/borislava-sotirova-zhivopis