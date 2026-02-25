Жена загина след пожар в дома си в Първомай, според близките ѝ е запалена жива

25-годишна жена издъхна в болница, след като обгоря тежко при пожар в дома й в Първомай. От пожарната съобщиха, че са получили сигнал за пламъците в 18.30 часа на 19 февруари. Близките на починалата обаче твърдят, че тя е залята с бензин и запалена от мъжа, с когото живеела на семейни начала. По думите им жената е била жертва на домашно насилие от 2 години, предаде Нова телевизия.

„Той твърди, че се е опитал да запали печката. В този момент тя била до тоалетна. Шишето се е запалило и той е тръгнал с него към банята. Той твърди, че не е знаел, че тя е там и е хвърлил шишето върху нея. Образувал се е вакуум и е избухнало“, разказа сестрата Даниела Василева пред Нова телевизия.

Тя обаче не вярва на тази версия.

„Аз смятам, че той умишлено е запалил сестра ми по най-грозния и най-гадния начин“, допълва Василева.

Двойката има 2 деца, които не са признати от бащата. Близки на починалата казват, че от две години тя и децата са били жертви на домашно насилие. Има и една подадена жалба в полицията.

Семейството чака съдебномедицинската експертиза.

От пресцентъра на пожарната съобщиха, че по предварителни данни инцидентът е възникнал при опит на обитател на къщата да запали печка на твърдо гориво с бензин. При внезапното възпламеняване на течността е била засегната младата жена.

От полицията са извършили оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

Към момента мъжът, за когото хората твърдят, че е посегнал на живота на младата жена, не е задържан. Все още не е ясно и къде се намира той.

Снимката е илюстративна