Започна разрушаването на къщата на Георги Самуилов на „Иван Вазов“
Изненадващото разрушаване на къщата на Георги Самуилов на улица „Иван Вазов“ започна през уикенда. Както ви съобщихме в средата на седмицата, реконструираната само преди три години сграда на метри от Военния клуб и бившия Партиен дом, ще бъде демонтирана заради реализирането на нови инвестиционни намерения там.
Изненадващо демонтират къщата на Георги Самуилов на „Иван Вазов“
Случващото се в имота е неочаквано, тъй като постройката бе основно ремонтирана с възможно най-скъпите материали и строителни решения само преди около 40 месеца, за да се превърне в една от най-скъпите еднофамилни къщи. Сега обаче се бута с все всички подобрения. Вероятно собственикът на Инса Ойл е решил, че вече няма необходимост от нея- той инвестира в стария тролейбусен трафопост на улица „Отец Паисий“.
Съдейки по информационната табела, имотът има нови собственици- свързаната с „Галакси Инвестмънт Груп“ фирма „Център пойнт“ ЕООД. Управител на дружеството е Константин Бояджиев, а едноличен собственик на капитала е „Орбиас“ ЕООД, също регистрирана на „Дунав“ 5. Именно „Център пойнт“ ЕООД е възложител на разрушаването на съществуващата сграда чрез План за безопасност и здраве. От информационната табела на обекта се разбира още, че дейностите по демонтажа и разчистването ще продължат 15 дни, а багерите вече са премахнали южното крило на постройката.
Инвеститорът ще окрупни имотът под бившата вече къща на Георги Самуилов със съседния терен, който доскоро се използваше за паркинг- до 2015г. там се намираше старото военно комендантство.
Бутнаха бившето военно комендантство на „Иван Вазов”
По информация на Под тепето на вече окрупнения парцел отново ще се строи еднофамилна къща, по архитектурен проект, който цели да впише новата постройка по-добре в цялостната архитектурна визия на „Иван Вазов“.
24 коментари
През годините в квартала събориха няколко сгради по Христо Ботев, една още е в руини, на мястото на друга един от София издигна имитация на ЦУМ, до болницата първо събориха няколко сгради, включително и АГ клиниката в изчистен модерен стил отпреди войната, заради някаква кооперация, отсреща се опитаха с шашми да гътнат едни много красиви сгради, спряха ги и сега останките им си стоят, Хилтън уж щеше да става. После подпалените складове, сред тях и най-красивият по Иван Вазов, заради мутробарока на вероната отписаха от паметниците и събориха още три сгради, а накрая и бившата сграда на Булгартабак. На нейно място новият фалшификат поне е проектиран грамотно. И сега разчистения терен около коментираната къща. Ще се появи нещо голямо, няма съмнение. Дотук единственият принос на общината е глупавата идея за пешеходна улица без пешеходци, която ще обърка транспортното обслужване на квартала и достъпа до обществените сгради, за жилищните така или иначе никой не мисли.