Започна разрушаването на къщата на Георги Самуилов на „Иван Вазов“

Изненадващото разрушаване на къщата на Георги Самуилов на улица „Иван Вазов“ започна през уикенда. Както ви съобщихме в средата на седмицата, реконструираната само преди три години сграда на метри от Военния клуб и бившия Партиен дом, ще бъде демонтирана заради реализирането на нови инвестиционни намерения там.

Случващото се в имота е неочаквано, тъй като постройката бе основно ремонтирана с възможно най-скъпите материали и строителни решения само преди около 40 месеца, за да се превърне в една от най-скъпите еднофамилни къщи. Сега обаче се бута с все всички подобрения. Вероятно собственикът на Инса Ойл е решил, че вече няма необходимост от нея- той инвестира в стария тролейбусен трафопост на улица „Отец Паисий“.

Съдейки по информационната табела, имотът има нови собственици- свързаната с „Галакси Инвестмънт Груп“ фирма „Център пойнт“ ЕООД. Управител на дружеството е Константин Георгиев, а едноличен собственик на капитала е „Орбиас“ ЕООД, също регистрирана на „Дунав“ 5. Именно „Център пойнт“ ЕООД е възложител на разрушаването на съществуващата сграда чрез План за безопасност и здраве. От информационната табела на обекта се разбира още, че дейностите по демонтажа и разчистването ще продължат 15 дни, а багерите вече са премахнали южното крило на постройката.

Инвеститорът ще окрупни имотът под бившата вече къща на Георги Самуилов със съседния терен, който доскоро се използваше за паркинг- до 2015г. там се намираше старото военно комендантство.

По информация на Под тепето на вече окрупнения парцел отново ще се строи еднофамилна къща, по архитектурен проект, който цели да впише новата постройка по-добре в цялостната архитектурна визия на „Иван Вазов“.