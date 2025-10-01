Времето в Пловдив на 2 октомври 2025 г.

Оранжев код е издаден за по-голямата част от областта, включително Пловдив и Родопската зона, където са прогнозирани значителни количества дъжд.

Жълт код важи основно за северните общини (Карлово, Сопот, Хисаря, Калояново, Брезово, Раковски), където се очакват умерени валежи и в района на Карлово и Сопот ще падне и първия сняг.

Температурите падат рязко и днес максималната в региона ще достигне едва 9° С.

Метеоролозите от НИМХ при БАН предупреждават за Опасност от възникване на поройни наводнения от следобедните часове на 02.10.2025 до 04.10.2025.