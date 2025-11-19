Времето в Пловдив на 19 ноември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 23 мин. и залязва в 17 ч. Продължителност на деня: 9 ч. и 37 мин. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, бавно ще се повишава.

Времето в Пловдив и областта ще се задържи без съществена промяна. Ще предимно облачно, очаква се и краткотраен дъжд.

През деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще е умерен, а в планинската част от региона временно силен и поривист. Минималните ще са между 9 и 12° С, а максималните ще достигнат 16° С.

Снимка: Plamen Uzunov