Общинската администрация иска да организира конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на Антовата къща в Стария град. Предложение за това е внесено от зам.-кмета Хакъ Сакъбов в местния парламент и влиза в дневния ред на съветниците на заседанието им тази седмица. Градската управа иска да намери наемател, който да превърне бившата Къща на Външно министерство в художествена галерия, като потенциален такъв вече има.

Това е дружеството „Евро баланс трейд“ , ползвало досега паметника на културата в архитектурния резерват с 5-годишен договор за наем, изтекъл на 2 март миналата година. Фирмата е внесла писмо в общината с молба за провеждане на нова процедура за отдаване под наем. До този момент наемателят е изпълнил заложените преди пет години мерки за опазване и поддържане на възрожденската къща. Има и съгласуван от Министерството на културата инвестиционен проект за реставрация на фасадите, оградните зидове и художествената реставрация, включително и стенописите на изключителния карикатурист Борис Димовски. Именно мерки за реставрация на фасадни и оградни зидове, художественото изписване на интериора, опазването и съхранението на обзавеждането в къщата ще бъдат заложени като основен критерии за класиране на участниците в бъдещия конкурс. Което прави „Евро баланс трейд“ сигурен бъдещ наемател, тъй като фирмата може да приложи КСС към предложението си с план за действие, които следва да реализира със собствени средства и за които има документална готовност.

В предложението до общинските съветници е вписано, че началната месечна цена за отдаване под наем на Антовата къща следва да е близо 270 евро без ДДС.

Вижте разходката ни в Антовата къща през 2019г. ТУК