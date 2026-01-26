Обявиха грипна епидемия, мерките влизат в сила от сряда

От сряда – 28 януари 2026 г. в Пловдив влизат в сила противоепидемични мерки, които включват и онлайн обучение за учениците. Те ще важат до 6 февруари. Това реши на днешното си заседание Областният оперативен щаб във връзка с епидемиологичната обстановка, съобщи областният управител на Пловдивска област проф. Христина Янчева.

Мерките срещу разпространение на грип и други заразни вируси се взимат на основание Закона за здравето, и освен освобождаването на учениците от присъствено обучение включват преустановяването на свижданията в лечебни заведения, всички профилактични прегледи и имунизации, които се извършват от общопрактикуващи лекари. В заповедта е включена забрана за смесване на групи и провеждане на общи дейности с други групи в детските заведения, коментира директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Аргир Аргиров.

По думите му, заболеваемостта към днешна дата е 225 на 10 000 души. Най засегнатата група са децата на възраст от 0 до 4 години – над 780 на 10 000, а най-малко засегнати от грипа към момента са хората над 65 години. Д-р Аргиров посочи, че към днешна дата болниците имат свободни места, но статистиката там е динамична.

Сред мерките са: преустановяване на учебните занятия в присъствена форма на обучение, както и всички групови и извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, подготвителните групи в училищата, центрове за личностно развитие за специална образователна подкрепа.

Началникът на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ към Регионалното управление на образованието в Пловдив Марияна Симеонова посочи, че секторът има достатъчно опитност по отношение на обучението в електронна среда. „Има и достатъчно техника, а на семействата, които нямат такава, ще бъде предоставена от директорите на училищата“, уточни тя.

По данни на РУО само за седмица отсъстващите педагогически специалисти в училищата в пловдивска област са скочили от 7 на над 20 на сто.

Временните мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Пълната информация гледайте във видеото.