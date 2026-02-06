Публично извинение от Под тепето

Редакцията на Под тепето поднася своите искрени извинения във връзка с допусната техническа грешка при публикуването на статията „Пловдивски учител арестуван за блудство с ученичка, уволнен и като треньор по баскетбол на деца“.

При подготовката на материала за кратко е била използвана снимка от фейсбук страницата на детско-юношеската школа на Баскетболен клуб „Локомотив Пловдив“, на която е изобразен друг член на треньорския екип, а не лицето, за което се отнася публикацията. Грешката е резултат от техническо недоглеждане и не е била умишлена.

След установяването ѝ снимката беше незабавно премахната. Осъзнаваме, че подобно объркване може да причини репутационни щети и дискомфорт, за което още веднъж поднасяме искрените си извинения за допуснатата неточност.

Поднасяме специални извинения към засегнатия треньор, към Баскетболен клуб „Локомотив Пловдив“, всички, които се чувстват подведени и към нашите читатели.

Ще предприемем допълнителни мерки за по-строг контрол, за да не се допускат подобни грешки в бъдеще.

С уважение,

Редакцията на Под тепето