Двама пловдивчани са в болница след неправилно пресичане

13:04ч, понеделник, 6 октомври, 2025
Двама пешеходци са в болница след неправилно пресичане на платното за движение в Пловдив. Идентичните произшествия възникнали в петък, в рамките на около три часа. Към 14.15 ч. 50-годишен мъж навлязъл между паркирани автомобили на ул. „Ландос“ и се ударил в преминаващо „Рено“. В 17.30 ч., по същия начин и на необозначено място с пешеходна пътека, 64-годишна жена решила да прекоси бул. „Цариградско шосе“ и била блъсната от „БМВ“.  

Пострадалите са оставени под лекарско наблюдение без опасност за живота. Алкохолните проби на шофьорите на колите са отрицателни. По двете досъдебни производства работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

