От 28 до 30 август 2026 г. Летният театър „Бунарджика“ в Пловдив за 19-и пореден път ще се превърне в тридневен празник на рок и метъл музиката у нас. Кулминацията на тазгодишното издание на легендарния PolineROOOCK Fest ще бъде грандиозният концерт на световноизвестния вокалист Рони Ромеро в неделя, 30 август. Отваряне на вратите: 18:00 ч. (всеки ден). Начало на концертите: 19:00 ч. (всеки ден).

През годините PolineROOOCK Fest се утвърди като една от най-устойчивите и обичани традиционни рок манифестации в България. Независимо от кризите и предизвикателствата, фестивалът продължава да събира поколения почитатели на твърдата музика с перфектен звук, първокласно осветление, огромна видеостена, студена бира и незабравима приятелска атмосфера. Събитието е част от Културния календар на града и се организира с подкрепата на Община Пловдив.

„След като през годините имахме честта да посрещнем почти всички велики гласове от историята на Rainbow, за нас е изключително удоволствие да бъдем домакини и на Рони Ромеро — последния мохикан от тази велика ера! Той е сред най-продуктивните и динамични вокалисти в съвременната рок и метъл сцена с над 25 албума и участие в редица световни супергрупи. За страхотната вечер, която ни предстои, решаваща роля имат българските музиканти от John Steel, а чудесен съпорт в неделната вечер ще окажат и групите Affection и Coven 5“, споделят организаторите от PolineROOOCK Fest.

През трите фестивални дни на сцената на Летния театър ще се качат общо 11 групи и изпълнители (подредени по азбучен ред):

A-Grupata

Affection

Black Rose

Coven 5

Forgot the Ten

Ignition

John Steel

Necrognosis

RONNIE ROMERO

The Ex Libris

Yasen & Friends

Във фестивалната зона ще бъде разположен специален винил с размери 5×3 метра за снимки. През първите два дни (петък и събота) феновете ще могат да се снимат с реалистично изображение на Рони Ромеро в естествен ръст, както и с останалите участващи групи, а в неделя — да се срещнат лично с легендарния вокалист.

Билети и достъп: За улеснение на публиката всеки купен билет за концерта на Рони Ромеро в неделя (30 август) осигурява пълен достъп и за трите дни на фестивала. Цена: 20 евро / 40 лв.

Продажба: Във всички офиси на EasyPay в страната (събитие: „Концерт на Ronnie Romero & John Steel в Пловдив“), както и онлайн в платформите: EPAYGO и Grabo.bg

Билети ще се продават и на място преди концертите!