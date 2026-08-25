От 1 септември избираме как да се управлява втората ни пенсия

От 1 септември започва тримесечният срок, в който хората, осигуряващи се за втора пенсия, ще могат да изберат как да бъдат управлявани натрупаните по индивидуалните им партиди средства. Новият мултифондов модел трябва да заработи от 1 януари 2027 г., а изборът ще бъде между три инвестиционни профила – динамичен, балансиран и консервативен. Информацията е представена от сдружение „Активни потребители“ в разяснителен материал за новите правила.

Промяната засяга допълнителното задължително и доброволно пенсионно осигуряване. Идеята е вместо всички средства да се управляват по един и същи модел, осигурените лица да могат да избират инвестиционен профил според предпочитанията си и готовността си да поемат риск.

Какви са трите подфонда?

В универсалните пенсионни фондове задължително ще има три вида подфондове.

Динамичният подфонд ще може да инвестира до 90% от активите си във финансови инструменти с променлив доход, например акции. Той е предназначен за по-висок рисков профил и потенциално по-висока доходност.

При балансирания подфонд делът на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход ще може да бъде до 55%.

Консервативният подфонд ще може да инвестира до 25% от активите си в такива инструменти, което означава по-ниска експозиция към пазарните колебания.

При доброволните пенсионни фондове създаването на подфондове ще зависи от решението на конкретното пенсионно дружество. Ако бъдат създадени такива, балансираният подфонд ще бъде задължителен.

Кой трябва да направи избор?

Ако вече се осигурявате в универсален пенсионен фонд, ще можете да подадете заявление до пенсионното дружество между 1 септември и 30 ноември 2026 г. След предоставяне на необходимата информация и консултация ще можете да изберете конкретен подфонд.

Има важно ограничение за хората, на които остават три или по-малко години до пенсионната възраст – те задължително ще участват в консервативен подфонд.

Ако не направите избор до 30 ноември, пенсионното дружество ще ви разпредели според възрастта ви към 1 януари 2027 г.:

до 50 години – в динамичен подфонд;

от 50 години до три години преди пенсионната възраст – в балансиран;

три или по-малко години преди пенсионната възраст – в консервативен.

Това означава, че не е необходимо задължително да подавате заявление, но ако не го направите, ще бъдете разпределени служебно според възрастта си.

Как да преценим кой вариант е подходящ?

Новият модел не означава просто да се избере фонд с най-висока потенциална доходност. Важни са възрастта, оставащият срок до пенсиониране и готовността на всеки човек да поеме инвестиционен риск.

При избора ще се попълва въпросник за преценка на допустимия риск, въз основа на който ще бъде дадена консултация за подходящия подфонд. Тази консултация не задължава осигуреното лице да избере именно предложения вариант.

КФН препоръчва хората да се запознаят с инвестиционната политика, портфейлите и правилниците на съответните фондове, както и с информацията за тяхната дейност.

Каква е целта на промяната?

Според КФН мултифондовият модел трябва да даде възможност за по-резултатно управление на пенсионните спестявания чрез различни инвестиционни стратегии. Комисията посочва и възможност за инвестиране в нови финансови инструменти и постигане на по-висока доходност, но това е свързано и с различни нива на инвестиционен риск.

От „Активни потребители“ посочват, че целта на реформата е по-високо натрупване по индивидуалните партиди, което при равни други условия би могло да доведе и до по-високи пенсионни плащания.

Важно е обаче да се прави разлика между потенциална по-висока доходност и гарантиран резултат – изборът на по-динамичен профил означава и по-голяма чувствителност към колебанията на финансовите пазари.

КФН вече е приела и част от необходимата подзаконова рамка, включително наредби, свързани с гарантирането на внесените вноски, съпоставянето на доходността и оценката на допустимия риск при избора на подфонд.

Първият практически срок за хората, които вече се осигуряват във втория стълб, е 1 септември – 30 ноември 2026 г. Именно тогава те ще могат да направят информиран избор, преди мултифондовата система да започне да действа от 1 януари 2027 г.