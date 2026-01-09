Санират НБ „Иван Вазов“, сградата ще пести 46% електроенергия

Започна санирането на сградата на НБ „Иван Вазов“. Проектът се реализира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. Публичното здание ще бъде топлоизолирано отвътре, ще се подмени дограмата, покривът ще бъде ремонтиран и топлоизолиран, ще се монтират фотоволтаици, ще бъде изградена и нова климатична инсталация.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместниците му Хакъ Сакъбов и Пламен Панов и директорът на библиотеката Димитър Минев днес дадоха символичен старт на дейностите по енергийно обновяване.

„Целта ни е библиотеката да спестява 46% електроенергия и достигането на енергиен клас А на сградата“, заяви градоначалникът Костадин Димитров.

За да не се нарушава фасадната облицовка от врачански камък, ще се направи вътрешна топлоизолация, допълни заместникът му по строителство Хакъ Сакъбов и подчерта, че още следващия отоплителен сезон служителите ще усетят разликата.

Директорът на НБ „Иван Вазов“ припомни, че сградата е строена преди 50 години, през които се е амортизирала. „Това, което прави Община Пловдив, е изключително необходимо. Докато траят ремонтните дейности, няма да спираме работа. Използвам случая и да се извиня на нашите читатели. Надявам се да разберат, че всичко това се прави в тяхна полза“, коментира Димитър Минев.

Проектирането, изпълнението на мерките за енергийна ефективност и упражняването на авторския надзор по проект „Устойчиво енергийно обновяване на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив“ ще се изпълнява от ДЗЗД „Инфра Груп“. Осигурената безвъзмездна финансова рамка от МВУ е 2 588 280 лв., а собственото финансиране – 820 000 лв. „Това е своеобразен първи етап по обновяването и модернизацията на библиотеката. Ще търсим средства и ще се работи по следващ етап, който да засегне повече интериора й“, каза зам.-кметът по култура Пламен Панов.