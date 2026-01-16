Проект за реставрация на вековна сграда на улица „Иван Вазов“ №39 ще бъде разработен от участниците в курса за архитекти на престижния френски институт École de Chaillot (Екол дьо Шайо). Инициативата е на кмета на район Централен Георги Стаменов, който вчера бе подкрепен от администрацията на голяма Община и общински съвет в намеренията си да ремонтира и възстанови красивата занемарена постройка, която е 100% общинска собственост. Тя се намира между Малката Лиляна и горелите тютюневи складове на Кудоглу.

Стаменов поиска район Централен да поеме грижите за сградата на „Иван Вазов“ в рамките на разискванията по Годишната програма за разпореждане с имоти общинска собственост и получи зелена светлина. Концепцията на райкмета е да се изготви проект за реставрация, след което да бъдат осигурени средства за реализирането му. Идеята е след ремонта къщата да бъде обживена с нова функции.

„Имаме няколко идеи. Една от тях е в сградата да стане част от началния курс на училище „Патриарх Евтимий“, което се намира в непосредствена близост. Смятам, че ще е страхотно малките деца да учат в такава среда- това ще изгради у тях отношение към ценната архитектура и духа на Пловдив. Друга идея е постройката да стане туристически център, който да е естествено продължение на тютюневия град, когато проектът за него бъде завършен“, коментира пред Под тепето Георги Стаменов.