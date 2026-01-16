Анализ: Пловдив изпревари София по задръствания

Пловдив изпревари София по натовареност на уличната мрежа и задръствания. Това сочат данните от анализа на трафика на световните лидери в тази област TomTom и INRIX, цитирани от Dir.bg. Според тях българските градове вече не отстъпват на големите европейски метрополиси по интензивност на трафика. Градът на тепетата вече заема първо място по натоварен трафик, следван от София, сочи индексът на TomTom, който отчита времето за пътуване всеки ден, а не само престоят в спрял трафик. Изминаването на 16 км в Пловдив отнема средно 27 минути и 18 секунди, а загубените часове в престой за година са около 107 (~4 дни и 11 часа).

Жителите на най-големите български градове губят между 50 и над 100 часа годишно в задръствания само в пиковите часове, като призовите места се заемат от Пловдив и София, сочат данните на TomTom Traffic Index. Този тип данни се отнасят до времето на движение за определена дистанция при нормално и при натоварено движение, което дава представа за интензитета на задръстванията.

Жителите на Пловдив прекарват в задръствания еквивалент на почти две пълни работни седмици годишно. Ако превърнем тези числа в ежедневие, това са между 20 и 30 минути загубено време всеки работен ден – време, което не отива нито за работа, нито за почивка, нито за семейство. Пиковите часове в трафика под тепетата са сутрин 7:30-9:30 ч., следобед 16:00-18:30 ч. – с най-тежък ден 10 декември 2024 г.

Загубеното време има цена. Загубата на време в трафик се превръща директно в парична загуба. Според НСИ, средната брутна часова работна заплата в България през 2025 г. е около 15-16 лева на час. Пресмятайки на тази база, сметките сочат че финансовата загуба на пловдивчани от задръстванията са 1 712 лв на човек годишно.