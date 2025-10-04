Обществена поръчка за чистене и поддържане на дъждоприемните шахти в Община Пловдив за 2025 година бе публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки вчера. Любопитното е, че крайният срок за поръчката е… миналият юли. Оферти за публикуваната на 3 октомври 2025 година се подават до 22 юли 2025 година.

Става дума за сключване на нов договор с КДМ ЕООД, които вече са спечелили поръчката за почистване на Община Пловдив. Конкретно поддръжката на шахтите и подмяната на разрушените такива ще струва 440 000 лева до края на годината. Изглежда чак в първите дни на октомври в местната администрация са установили, че е нужно доплащане по вече сключеното рамково споразумение за почистване на града и в момент на проливни дъждове се появи и поръчката за чистене на шахти. Поръчката всъщност е обявена вчера рано сутринта, след обилни нощни дъждове, превърнали улиците в реки на много места в града. С други думи- някой от администрацията вчера се е сетил, че не е платила да почистването на шахтите и е се е действало на пожар, или на „потоп“ в конкретния случай.

В поръчката освен почистването е включена подмяната на кофи и решетки, които са изгнили, натрошени или липсват. Изрично е описано и участие на фирмата в почистване при екстремни ситуации – при проливни дъждове, когато е нужно експресно отводняване, което пречи на пътното движение или създава други проблеми в града.