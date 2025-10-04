Италия може да бъде разказана по хиляди начини, но най-често усещането за тази страна се случва на маса, с магията на ароматите, изпълващи въздуха с обещания за хубав живот.

Италия се разгръща в първата глътка еспресо, в хрупкавата коричка на пицата, в зехтина, който ухае на слънце и маслини, дори в тихата въздишка на удоволствие, която казва повече от думите. Тук храната е ритуал, изкуство и любов, приветствена усмивка и чаша вино. Всички продукти, с които работят, са с гарантирано качество и автентичност, внасяни директно от Италия и притежаващи защитено наименование за произход (DOP)/Denominazione di Origine Protetta . Сред

тях са: Prosciutto di San Daniele и Prosciutto di Parma, с период на зреене между 18 и 24 месеца; сирена като: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Scamorza affumicata, Gorgonzola и Mozzarella fior di latte. Брашната са от най-висок клас – 5-Stagioni и Caputo.а, вината, които се поднасят, идват директно от слънчева Тоскана и Пулия. По този начин се гарантира,, че всяка пица и всяко ястие в менюто носи истинския вкус на Италия.

Италия е Pizzeria Reggiano.

Малката пицария срещу Гранд Хотел Пловдив, която, ако сте истински ценител на добрата храна, вече познавате.

И вече познавате аромата и божествения вкус на хрупкаво изпечено тесто, оставено да диша и да узрява цели 72 часа с квас, докато стане леко и въздушно като облак.

Вече познавате и вкуса на маслините, пастата от слънчеви домати, зехтина, сирената и колбасите, които идват от самата Калабрия, за да донесат със себе си щипка „dolce vita”, морски бриз и дъх на лимонова градина.

Но ако тепърва ще откриете Pizzeria Reggiano, ние малко ви завиждаме.

Завиждаме на момента, в който за първи път ще отчупите коричката на пицата, ще чуете онзи хруптящ звук, сиренето ще се разтегне и оплете по пръстите ви, богатата плънка ще натежи към чинията, ще се разнесе онзи аромат, който пълни устата… Ще сте опитали истински добре направена пица, и то не в Италия, а в Пловдив.

После, гарантираме ви, ще се върнете пак. Ще се върнете, за да искате още. Ще ви поканят на кулинарно пътешествие в Емилия-Романя – люлката на класиките в италианската кухня, родно място на пармезана. Ще ви предложат Пиадина, или както я наричат, „Кралицата на уличната храна“- тънка, питателна, и тук с една тайна съставка, която я прави още по-апетитна.

Днес ли е денят, в който ще си резервирате маса в Pizzeria Reggiano?

Макар концепцията им стъпва върху динамиката на fast food, тук разбират много добре концепцията на „dolce far niente“ – изкуството да не правиш нищо друго, освен да бъдеш. Обадете се за резервация! Така, специално за вас, масите ще се подредят вкус, лен и свещи, за да подчертаят уюта на мястото. И ето – момент за споделяне и антипасти с подбрани италиански сирена и колбаси, чаша вино и разговор, който се разлива по-бавно от времето.

Ако сте от хората, които винаги бързат, поръчайте за вкъщи, отнесете късче от този кулинарен рай вкъщи, а през седмицата опитайте и крем супите, които допълват обедното меню.

Да, Pizzeria Reggiano е място, което съчетава бързината на съвременния ритъм и нежността на италианската трапеза. Тук можеш да дойдете за обяд с колеги, за вечеря със семейството, за среща с приятели или за специален повод. Но винаги ще си тръгнете с усещането, че си получили нещо повече от храна – подарили са ти сърцето на Италия.