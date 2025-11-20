АктуалноГласовеИзбор на редактораМненияНовини

Протестът за Благо Коцев в Пловдив: „Скоро хладилникът ще победи телевизора“

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 19:31ч, четвъртък, 20 ноември, 2025
2 547 1 минута

“ Край на свинщината в съдебната система“. За това настояха над 250 пловдивчани, които протестираха в защита на Благомир Коцев на площад Съединение тази вечер. Поводът за недоволството, организирано от партия „Продължаваме промяната“ и граждански организации, е преместването на кмета на Варна от ареста в Централния софийски затвор, където се намира и вече бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов. Събралите се на площада хора скандираха за връщане на демокрацията, за правова държава и за функциониращи в полза на гражданите институции.

На място бяха забелязани представители на местните структури на партиите в коалицията ПП-ДБ. На микрофона се изказаха бесни от случващото се в политическата картинка у нас граждани, кметът на район Западен Тони Стойчева, депутатът Йордан Иванов, бившият народен представител Владимир Дончев.

„Сега не сме толкова много, но скоро хладилникът ще победи телевизора и тогава картинката ще е различна“, каза Владимир Дончев.

„Тези, които трябва да са блюстители на закона и да съблюдават спазването му, погазиха закона и превърнаха Благо Коцев в политически затворник. Нито една власт, дори най-авторитарната и репресивната, не е по-силна от хората, които са я избрали“, заяви депутатът Йордан Иванов.

„Не трябва да се примиряваме, защото ако се примирим това ще се случи и нас. Има една приказка- ако мечката играе в двора на съседа, скоро ще дойде и в нашия двор. Няма да има някой, който да не е засегнат от тази чума- управлението на Борисов и Пеевски. Време е със силата на нашия имунитет хората най-после се събудят и изринат това бедствие, което завладява страната ни. Но да се случи, трябва да говорим за това. Политизирайте се. Защото и на вас, като на мен, много ви е писнало от това, което се случва“, подчерта пред хората кметът на Западен Тони Стойчева.

По време на протеста присъстващите подкрепиха подписка срещу бюджета, който възнамеряват да приемат управляващите.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 19:31ч, четвъртък, 20 ноември, 2025
2 547 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

2 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина