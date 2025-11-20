“ Край на свинщината в съдебната система“. За това настояха над 250 пловдивчани, които протестираха в защита на Благомир Коцев на площад Съединение тази вечер. Поводът за недоволството, организирано от партия „Продължаваме промяната“ и граждански организации, е преместването на кмета на Варна от ареста в Централния софийски затвор, където се намира и вече бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов. Събралите се на площада хора скандираха за връщане на демокрацията, за правова държава и за функциониращи в полза на гражданите институции.

На място бяха забелязани представители на местните структури на партиите в коалицията ПП-ДБ. На микрофона се изказаха бесни от случващото се в политическата картинка у нас граждани, кметът на район Западен Тони Стойчева, депутатът Йордан Иванов, бившият народен представител Владимир Дончев.

„Сега не сме толкова много, но скоро хладилникът ще победи телевизора и тогава картинката ще е различна“, каза Владимир Дончев.

„Тези, които трябва да са блюстители на закона и да съблюдават спазването му, погазиха закона и превърнаха Благо Коцев в политически затворник. Нито една власт, дори най-авторитарната и репресивната, не е по-силна от хората, които са я избрали“, заяви депутатът Йордан Иванов.

„Не трябва да се примиряваме, защото ако се примирим това ще се случи и нас. Има една приказка- ако мечката играе в двора на съседа, скоро ще дойде и в нашия двор. Няма да има някой, който да не е засегнат от тази чума- управлението на Борисов и Пеевски. Време е със силата на нашия имунитет хората най-после се събудят и изринат това бедствие, което завладява страната ни. Но да се случи, трябва да говорим за това. Политизирайте се. Защото и на вас, като на мен, много ви е писнало от това, което се случва“, подчерта пред хората кметът на Западен Тони Стойчева.

По време на протеста присъстващите подкрепиха подписка срещу бюджета, който възнамеряват да приемат управляващите.