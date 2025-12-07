„Кмете, спазете обещанието си! Пловдив не е за продан!“. Така се обръщат към Костадин Димитров членовете на гражданската инициатива „Пловдив- град за хората“. Поводът за реакцията им е откриването на процедура за продажбата на 4 апетитни общински имота в близост до МОЛ Пловдив в район Западен чрез търг с тайно наддаване, за който има съмнение ще е с предизвестен край– очаква се на него да се яви само един купувач. Администрацията счете съседните парцели на ул. „Перущица“ с обща площ от 1400 кв. м. за излишни, въпреки крещящата нужда от свободни общински терени за реализиране на публична инфраструктура.

От „Пловдив- град за хората“ припомнят, че в началото на мандата Костадин Димитров пое публичен ангажимент, че няма да продава общински имоти.

„Въпреки ясното публично обещание на кмета, Община Пловдив обяви търг за продан на 4 апетитни съседни имота на ул. „Перущица“ (до МОЛ Пловдив). Общата начална цена е малко над 1.2 милиона лева, но цената, която ще платим като граждани, е много по-висока. Район „Западен“ вече е критично натоварен. Продавайки тези терени, Общината гарантира повече презастрояване-нови сгради, които ще вкарат още трафик и ще задълбочат хаоса. Губим единствения шанс тези 1400 кв. м. да станат парк, детска градина или паркинг“, считат от „Пловдив-град за хората“.

От инициативата подчертават, че в случая има и съмнения за задкулисие, тъй като продажбата минава без публично обосноваване на обществената нужда от това и въпреки ясните обещания за обратното.

“ Тези общински терени не са „излишни“! Те са ключов ресурс, който трябва да бъде запазен за обществени нужди за нова зелени площи и изграждане на детски градини и ясли. За нас е недопустимо да се продават общински терени в ущърб на жителите. Още повече, че Община Пловдив наскоро поиска редица терени от държавата, а сега предлага за продажба свои собствени. Призоваваме кмета на Община Пловдив да спре процедурата незабавно. Спазването на дадената дума и защитата на публичния интерес са основата на доброто управление. Общинските имоти трябва да се използват за обществени функции, а не за частни интереси“, обръщат се към градската управа гражданите.