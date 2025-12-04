Градската управа обяви търговете за продан на 4-те съседни общински имота с обща площ от 1400 кв. м. в район Западен, счетени за излишни, въпреки крещящата нужда от свободни публични парцели. Администрацията получи подкрепа за това от общинските съветници преди около два месеца, когато мнозинството в местния парламент реши да се „отърве“ от апетитните терени на улица „Перущица“, в непосредствена близост до МОЛ Пловдив. Направи го без дебат по темата, при все, че общинската собственост и презастрояването са две от основните теми този мандат.

Според единствените общински съветници, които се противопоставиха на тази имотна разпродажба, предложението на властимащите мина с така безропотно одобрение в ОбС, тъй като въпросните имоти са обещани предварително на „наш човек“, който разполага с огромно влияние в почти всички политически формации. Очакванията са в процедурата след десетина дни да се яви само един участник, като се предполага, че това ще е собственикът на голяма частна болница в съседство с парцелите на „Перущица“.

Общата начална тръжна цена за четирите имота е малко над 1,2 милиона лева без ДДС, или около 850 лева на квадрат, като стойността е на база на оценка на независим оценител. И четирите имота ще бъдат разиграни на търг с тайно наддаване на една и съща дата- 16 декември.