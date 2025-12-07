Коледа на чудесата с Фондация „Вярвай“

Иванка Петрова, стажант-репортер

„Коледа на чудесата 2025 –Изложба & Благотворителен базар“ обединява млади хора, преминали и все още борещи се с онкологични заболявания и увреждания, малки творчески бизнеси и дарители в инициатива, която превръща изкуството в кауза. В центъра на събитието стоят деца и младежи, които са преминали през тежки онкологични диагнози, а техните творби и истории дават лице на надеждата, силата и възстановяването.

От 6 до 12 декември в фоайето на хотел DoubleTree by Hilton, Пловдив посетителите могат да разгледат и подкрепят изложба с произведения на изгряващи млади таланти, както и разнообразен благотворителен базар. Сред основните партньори е фондация „Вярвай“, която насочва средствата към създаването на Център „Академия за талантливи герои“ – специално място за арт терапия, обучение и психологическа подкрепа за деца, преминали през онкологични заболявания. То ще бъде в три направления – наука, образование, изкуства и психологическа подкрепа. В центъра ще бъдат приемани напълно безплатно деца, страдащи от онкологични заболявания заедно със семействата си.

Фотографът Габриела Чолакова, съорганизатор на инициативата, от години работи доброволно с деца с увреждания и онкоболни деца. Тя ги снима безплатно и провежда курсове по фотография.

„Смятам, че изкуството е изключително лечебно. То помага да изхвърлиш навън болката.“, споделя тя

Събитието представя и първата самостоятелна изложба на младия художник Николас Стойчев, който черпи сила от рисуването още от 9-годишен. Той е и един от героите, преминали през битката с рака.

„Чрез картините си изразявам чувствата и се опитвам да накарам хората да се почувстват добре“, разказва той.

„Подкрепата от семейството ми, особено от майка ми, беше ключова.“

Посланието му към деца, които преминават през същото:

„Бъдете силни. Не се отказвайте от мечтите си. Всичко се сбъдва.“

Всички средства от продажбата на картините ще бъдат насочени към неговото професионално развитие и обучение.

Изпълнителният директор на фондация „Вярвай“ и съорганизатор на събитието Дони Георгиев подчертава, че каузата не приключва с базара. През декември фондацията ще посети всички детски онкохематологични отделения в страната, за да поднесе подаръци и надежда на малките пациенти. Потвърдената към момента дата е 16 декември за Пловдив, а останалите посещения ще бъдат обявени на официалната Фейсбук страница на фондацията.

Всички желаещи могат да посетят самостоятелната изложба на Николас Стойчев и да закупят негова творба или ръчно направена вещ от базара. Продължителността на събитието ще бъде до 12.12. 2025 г.

„Коледа на чудесата 2025“ с Фондация „Вярвай“ показва, че истинските празници започват там, където се срещат добротата и споделената подкрепа и доказва, че чудесата са напълно възможни, когато хората се обединят.