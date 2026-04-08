Части от човешко тяло бяха открити в контейнер в „Тракия“

Пловдивската полиция работи по тежък криминален случай, след като части от човешко тяло бяха открити в квартал „Тракия“.
Сигналът е подаден от бездомник, който забелязал найлонов плик в контейнер до жилищен блок и се усъмнил в съдържанието му. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, а районът е отцепен. Все още няма официални данни за самоличността на жертвата, нито за обстоятелствата около случая.
Живеещи в района коментират, че кварталът е спокоен и подобни инциденти са изключително рядкост. Част от тях твърдят, че чувалът е бил забелязан още предишната вечер.
Разследването продължава, като се очаква повече информация от органите на реда.
Дано да е Бойко.
Главата е изчезнала.