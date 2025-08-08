Якоб ван Бейлен, който превърна село Иглика в килимарски рай, показва килимите си в Етнографския музей на Пловдив

Нидерландецът Якоб ван Бейлен се превърна в истинската сензация на първия по рода си „Иглика килим фест“. С близо хиляда разпънати килима, превзели поляните и старите каменни къщи на село Иглика, Якоб не само впечатли посетителите, но и постави началото на нещо много по-голямо – мисия за създаване на национална килимарска съкровищница.

Снимка: Fb Jaap van Beelen/(c) Yavor Michev

Изложените 1000 ръчно тъкани килима над село Иглика, габровско, от колекцията на Якоб ван Бейлен. „Тази секция от основната ми колекция е между 25 и 30% от общия брой подбрани килими“, пише в социалните мрежи колекционерът.

Вдъхновен от изкуството, вплетено в българските тъкани, Якоб пътува из страната в търсене на уникални килими – не просто предмети, а живи носители на история, памет и емоция.

Част от впечатляващата му колекция може да бъде видяна до края на септември в изложбата „Жив (от) тъкан“ в Регионалния етнографски музей в Стария град на Пловдив. Именно там холандецът открива за себе си магията на тъканите, създавани преди 1890 г. – без схеми, само по спомен, с естествени багрила и невероятна изразителност.

Сред акцентите в експозицията са два емблематични модела:

„Сурвакници“ – килим, посветен на зимния празник Васильовден, с мотиви на сурвачки като символи на плодородие и защита от злото.

„Динени кори“ – пъстро творение, тъкано от вълна и козина, отличаващо се с ритмична композиция от бяло, червено и зелено. Мотивът с динените кори и характерният котленски ажур правят този килим истинско произведение на изкуството.

С любов към детайла, уважение към традицията и визия за бъдещето, Якоб ван Бейлен показва, че килимите не са просто украса за пода, а културни съкровища, които заслужават нов живот и национално признание.