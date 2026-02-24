Пловдив – отправна точка на културна мисия към Луната

Какво изпращаме отвъд планетата си?

Световна премиера на втората книга, която ще стигне Луната се състоя в града под тепетата

Космическо изкуство под купола на Голямата базилика – ВИДЕО

Пловдив се превърна в отправна точка на международна културна мисия към Луната. В галерийното пространство на Епископската базилика на Филипопол бе представена „Книга за Луната“ – миниатюрно издание с размер едва 1 кубичен сантиметър, което тази година ще полети към Южния полюс на Луната.

Проектът обединява 48 артисти, учени, философи и културни организации от различни държави. В своите 80 страници книгата събира текстове и изображения, които отговарят на един въпрос: как Луната вижда Земята?

Инициативата е на Moon Gallery Foundation и ще бъде реализирана в рамките на мисията Griffin 1 на Astrobotic чрез ракета Falcon Heavy на SpaceX. Книгата ще бъде монтирана като културен полезен товар на лунния роувър.

Откриването снощи събра международен екип от артисти, инженери и куратори, които подчертаха, че космическата колонизация не е само технологично предизвикателство, а морален и културен избор.

Какви ценности, каква култура и каква представа за човечеството бихме изпратили отвъд Земята? – тези въпроси поставя атюрното издание, което може да бъде видяна в Голямата базилика.

По време на откриването кураторът Луис Бернардо Гузман подчерта, че изследването на космоса неизбежно поставя философски въпроси.

„Космосът не е само поле на технологии и геополитика – той е и ново пространство за култура.“

Пловдив видя оригинала на „Книга за Луната“ – проект, който ще се превърне във втората книга в историята, достигнала до Луната след Библията. Екземплярът, представен пред публиката, е идентичен с този, който ще отпътува с мисията Griffin 1.

Събитието бе определено като прецедент за България – за първи път у нас се открива изложба, посветена изцяло на съвременно космическо изкуство.

От днес до 15 март под купола на Епископската базилика на Филипопол – сред мозайки на повече от 1500 години – пловдивчани и гостите на града от цял свят ще могат да зърнат открита първата у нас изложба, посветена на съвременното космическо изкуство.

снимки: Stanimir Petkov Photosmile

Около книгата са подредени още 12 произведения на артисти, които изследват както вдъхновяващата, така и критичната страна на космическите изследвания – от технологичния напредък до рисковете и моралните дилеми.

„Изкуството винаги изследва света. А когато гледаме към небето, ние изграждаме или храм, или библиотека“, прозвуча по време на откриването – думи, които сякаш обединиха древната архитектура и бъдещата лунна мисия в едно общо културно пространство.

Вижте част от космическо изкуство под купола на Голямата базилика в следващото видео

Изложбата ще бъде отворена с вход свободен всеки ден от днес до 15 март, от 09:00 до 18:00 ч.

Екипът зад проекта: Артистичен директор – Анна Ситникова, Помощник артистичен директор и Маркетинг мениджър – Елизавета Глукхова, Куратор – Луис Бернандо Гузман, Продукция – Яна Карол.

Проектен мениджър България – Ивелина Кадири