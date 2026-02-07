Пловдив е втори в страната по ново жилищно строителство в края на 2025 г.

Пловдив се нарежда на второ място в страната по въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2025 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

В областта са въведени в експлоатация 239 жилищни сгради с общо 866 нови жилища, като по този показател Пловдив е изпреварен единствено от София (столица). Областта изпреварва София-област и затвърждава позицията си като водещ център на жилищно строителство извън столицата.

Данните от подробната статистика на НСИ показват, че 155 от въведените в експлоатация сгради в Пловдив са със стоманобетонна конструкция, а 84 са тухлени. Това означава, че близо две трети от новото строителство в областта е стоманобетонно, в съответствие с националната тенденция.

На национално ниво през четвъртото тримесечие на 2025 г. в експлоатация са въведени общо 1 809 жилищни сгради с 8 027 жилища. Най-голям дял от тях са със стоманобетонна конструкция – 70.5%, следвани от тухлените – 24.2%. По вид сгради доминират новопостроените къщи (78.9%), докато жилищните кооперации са 15.3%.

Преобладаващият дял на стоманобетонните сгради в Пловдив е индикатор за засилено многофамилно и комплексно строителство, ориентирано към по-висока плътност и по-ефективно използване на градската среда. Това отразява растящото търсене на апартаменти в града, интереса на инвеститорите, коментират от бранша. По думите им това съответства на тенденцията Пловдив да се развива като модерен жилищен и икономически център, привличащ както нови жители, така и дългосрочни инвестиции.