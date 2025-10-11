Пет български университета в световната класация на THE. ПУ е там също
Пловдивската Алма Матер отново е сред най-оценените висши училища у нас, според Times Higher Education World University Rankings 2026
Пет български университета влизат в новото издание на Times Higher Education World University Rankings 2026 – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет – София, Техническият университет – София и Тракийският университет.
От българските висши училища единствено Медицинският университет – София е позициониран по-високо – в диапазона 1201–1500, докато останалите четири са в групата 1501+, показват данните на Times Higher Education. В коментарите там се отбелязва, че от друга страна, Софийският университет, въпреки историческия си статут и мащаб, все още се движи в класацията 1501+ на THE.
Според анализа, всички пет университета имат сходни средни оценки, но се различават по показатели като преподаване, научна дейност, цитируемост и международно сътрудничество. За студенти, които търсят качествено образование с международна репутация, представянето по отделни показатели (цитируемост, международни партньорства, ресурси) може да бъде по-смислен критерий от самия ранг 1501+, коментират специалистите.
В публикация в социалните мрежи Пловдивският университет отбеляза, че присъствието му за пореден път в класацията е доказателство за устойчивото развитие и видимостта на българските университети на глобалната академична карта.
В тазгодишното издание на класацията участват 2191 университета от 115 държави, а само в Европа те надхвърлят 6000.
Фактът, че само пет български университета се нареждат сред повече от 2000 институции в класацията, подчертава предизвикателството пред националната академична сцена да развие международна конкурентоспособност.
Университетите, които искат да подобрят своите позиции, би трябвало да инвестират в научни изследвания, публикации, международна мобилност и видимост – области, които често правят разликата в глобални класации.
327 коментари
Chào anh em, người anh em nào cần nhà cái uy tín để chơi Tài Xỉu thì xem thử con hàng này. Tốc độ bàn thờ: sunwin. Chúc các bác rực rỡ.
Hi các bác, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để giải trí Game bài đừng bỏ qua địa chỉ này. Không lo lừa đảo: Sunwin web. Về bờ thành công.
Xin chào 500 anh em, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để giải trí Casino đừng bỏ qua địa chỉ này. Uy tín luôn: Link vào Dola789. Chúc các bác rực rỡ.
Chao c? nha, bac nao mu?n tim nha cai uy tin d? gi?i tri Tai X?u thi tham kh?o con hang nay. T?c d? ban th?: https://pacebhadrak.org.in/#. Chuc cac bac r?c r?.
Hi các bác, ai đang tìm trang chơi xanh chín để cày cuốc Game bài thì xem thử trang này nhé. Không lo lừa đảo: Link vào Dola789. Chiến thắng nhé.
Chao c? nha, ngu?i anh em nao c?n san choi d?ng c?p d? gi?i tri Da Ga d?ng b? qua con hang nay. Uy tin luon: Link t?i Sunwin. Chi?n th?ng nhe.
Matbet güncel adresi arıyorsanız işte burada. Maç izlemek için: Matbet Güncel Yüksek oranlar burada. Gençler, Matbet son linki belli oldu.