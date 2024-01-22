Първи политически коментар за бюджета на Пловдив
Групата на БСП в Общинския съвет ще следи за корупционни практики в предложения
за обсъждане бюджет 2024 на Пловдив, това стана ясно на пресконференция днес, на която БСП против инсталация за гуми и в областта и предложи обществените обсъждания на инвестиционни намерения по ключови теми за града да се провеждат в Заседателна зала на Об С.
Съветниците социалисти ще предложат конкретни мерки за ограничаване на корупцията, която до
момента се проявява в разходната част на бюджета на Община Пловдив, обяви председателят на ППГОС на социалистите инж. Калин Милчев.
„Имаме и предложения в сферите на здравеопазване, социално дело, местна икономика
и екология“, допълни още Милчев.
Помолени за подробности, пловдивските социалисти допълниха, че в момента тече вътрешно обсъждане на основния финансов инструмент на общината и ще излязат с подробности, когато специалистите са готови.
32 коментари
Hey everyone, I just found an excellent online drugstore for purchasing medications hassle-free. If you need safe pharmacy delivery, this site is highly recommended. Great prices plus no script needed. Visit here: OnlinePharm. Good luck with everything.
Hello, I recently discovered a useful international pharmacy where you can buy medications securely. If you are looking for antibiotics, this site is highly recommended. Great prices and it is very affordable. See for yourself: https://onlinepharm.jp.net/#. Good luck with everything.