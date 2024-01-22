Първи политически коментар за бюджета на Пловдив
Групата на БСП в Общинския съвет ще следи за корупционни практики в предложения
за обсъждане бюджет 2024 на Пловдив, това стана ясно на пресконференция днес, на която БСП против инсталация за гуми и в областта и предложи обществените обсъждания на инвестиционни намерения по ключови теми за града да се провеждат в Заседателна зала на Об С.
Съветниците социалисти ще предложат конкретни мерки за ограничаване на корупцията, която до
момента се проявява в разходната част на бюджета на Община Пловдив, обяви председателят на ППГОС на социалистите инж. Калин Милчев.
„Имаме и предложения в сферите на здравеопазване, социално дело, местна икономика
и екология“, допълни още Милчев.
Помолени за подробности, пловдивските социалисти допълниха, че в момента тече вътрешно обсъждане на основния финансов инструмент на общината и ще излязат с подробности, когато специалистите са готови.
