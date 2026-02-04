ОКТ: Шофьор на автобус в Пловдив не може да изисква касов бон за предплатена карта от пътниците

ОП „Организация и контрол на транспорта“ пред Под тепето: Пътниците не са длъжни да показват касова бележка, проверките на карти се извършват със специални четящи устройства

След сигнал на пътник за необичайна проверка на електронна предплатена карта в автобус по линия №25 от масовия градски транспорт в града под тепетата, от Пресцентъра на Община Пловдив отговориха на официалнато питане на медията ни.

Проверка с касов бон в автобус на градския транспорт

Според Общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ (ОКТ), няма никакво изискване пътниците да съхраняват или предоставят касова бележка при пътуване с предплатена карта.

Проверка на редовността на билетите се извършва изключително чрез оборудваните с четящи устройства контрольори, категорични са от контролиращата институция.

„Шофьорите нямат право да изискват касов бон. Ако валидаторът в превозното средство не работи, пътниците не трябва да бъдат притеснявани“, посочиха от ОКТ.

Проверката на електронните карти остава изцяло в компетенцията на контрольорите, като целта е да се осигури удобство и сигурност на пътуващите, без да се нарушават техните права.