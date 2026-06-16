Нов паднал клон в Цар-Симеоновата градина

Голям клон се е стоварил върху алея край бул. „Гладстон“ в Цар-Симеоновата градина вчера вечерта. За щастие при инцидента няма пострадали хора, но случаят идва на фона на поредица от паднали дървета и клони в различни части на Пловдив през последните дни.

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На място е пристигнал екип на пожарната, който е обезопасил района и е отстранил падналата растителност. По снимки се вижда, че клонът е паднал в непосредствена близост до пешеходна зона в една от най-посещаваните части на градския парк.

Дърво падна върху кола на оживена улица в центъра

Случаят е пореден сигнал за състоянието на част от дървесната растителност в Пловдив. Часове по-късно дърво падна върху автомобил в централната градска част, а граждани продължават да подават сигнали за изсъхнали и компрометирани дървета в паркове и междублокови пространства.

Поредицата от инциденти повдига въпроса за необходимостта от по-задълбочени проверки на дърветата в обществените пространства, особено през летните месеци, когато парковете са изпълнени с хора и рискът от сериозни последствия е значително по-голям.