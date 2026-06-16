Дърво падна върху кола на оживена улица в центъра

Дърво се счупи и падна върху паркиран лек автомобил в централната част на Пловдив вчера вечерта. За щастие при инцидента няма пострадали хора, а нанесените материални щети по автомобила са незначителни.

Сигналът е подаден малко преди 21 часа. На място незабавно е изпратен екип на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Огнеборците са обезопасили района и са пристъпили към разчистване на падналото дърво, за да предотвратят опасност за пешеходци и преминаващи автомобили. Благодарение на бързата намеса мястото е било освободено и обезопасено в кратки срокове.

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Инцидентът е поредното напомняне за рисковете, които крият старите и компрометирани дървета в градска среда, особено след периоди на нестабилно време и силни валежи.

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Докато повечето пловдивчани прекарват вечерта си у дома, екипите на пожарната остават на дежурство и реагират на сигнали за опасни ситуации в града по всяко време на денонощието.

Снимки: Krasen Vlastanov/Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив