България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

България продължава да бъде сред държавите в Европейския съюз с най-нисък дял на свободните работни позиции. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат за първото тримесечие на 2026 година.

Според статистиката едва 0,9% от работните места у нас са останали незаети. С този резултат България се нарежда сред страните с най-ниски нива на търсене на кадри в рамките на ЕС, заедно с Испания и Словакия. По-ниски стойности са отчетени единствено в Румъния и Полша.

На другия полюс са държави като Нидерландия, Белгия, Малта и Австрия, където работодателите изпитват значително по-големи затруднения при намирането на служители. Там делът на свободните позиции надхвърля 3%, а в Нидерландия достига 4%.

На европейско ниво показателят остава сравнително стабилен. Средно за Европейския съюз свободните работни места са 2,1%, а в страните от еврозоната – 2,3%.

Данните показват, че най-много незаети позиции има в сектора на услугите, докато в промишлеността и строителството търсенето на нови служители е по-слабо изразено.

Статистиката отразява съотношението между свободните и заетите работни места и често се използва като индикатор за състоянието на пазара на труда и нуждата на бизнеса от нови кадри.

Снимка: Евростат