Задължителни елементи в есенния гардероб

Да, есента е точно зад ъгъла. Затова е време да дадем няколко идеи за тоалети с класически елементи, които ще са ви необходими в по-хладните дни. Подготовката за есенни визии изисква малко планиране – с яке или без? Колко слоя са твърде много? Макар да звучи песимистично, сега е идеалният момент да помислите какво ще носите, когато студът наистина настъпи.

В селекцията по-долу ще откриете класики от британски вдъхновен капсулен гардероб – като тренчкот, блейзър и дънки – заедно с няколко нови попълнения, които ще са напълно актуални този сезон. Вижте как да носите балеринки с мини рокли, дънки в стил 70-те с класически тренч и плисирани поли с блейзър.

Блуза с флорален принт



Няма как да сгрешите с елегантна и класическа визия – но не забравяйте чара на ефирна блуза с дръзък принт. Изберете от най-красивите цветни десени на сезона: шарени миксове с пеперуди, точки, райета, принтове, вдъхновени от 70-те, или нежни мини флорали. Must-have: блуза от коприна или памук с флорален мотив от дрехи от Fashion Days – също толкова задължителна, колкото слънчевите очила на плажа.

Разкроени дънки



Изберете съвременна визия с дънки с висока талия и разкроен крачол в различни цветове и десени. Съчетайте ги с бяла тениска и двуреден блейзър за визия, подходяща за всякакви случаи. През деня носете с бяла риза и мокасини, а вечер – с токчета и елегантен топ с тънки презрамки.

Безупречен тренчкот



Включете в гардероба си стилни прави дънки и създайте впечатляващи визии. Искате тренчкотът да е звездата на тоалета? Заложете на total denim – комбинирайте класическо дънково яке с любимите си дънки, като внимавате тоновете да се преливат – по-тъмните с по-светлите. Всичко изглежда още по-добре с бежов тренч отгоре.

Класически балеринки

Балеринки през есента? Защо не! Този сезон красивият чифт обувки не е просто акцент, а елемент, който може да преобрази цялата визия. Черни, бели, тип Mary Jane или от розов сатен – правилният избор прави чудеса. Носете черни балеринки с панделки и комбинирайте с мини или миди официални рокли от Fashion Days за женствен акцент. А за най-смелите – балеринки с карго панталони, boyfriend или прави дънки, с чорапи и къси кожени панталонки – всяка дръзка идея ще бъде оценена!

Oversized блейзър



Първият ви оверсайз блейзър е инвестиция, за която няма да съжалявате. Той носи стилен акцент и показва внимание към детайла. Изберете добре изработен модел от вълна или органичен памук – заслужава си.

Кашмирен кардиган



През есента наслояването е ключът към комфорта и модерната визия. Класически копчета, черен, тъмносин или бежов кашмирен пуловер е задължителен – никога не излиза от мода. Искате повече гъвкавост? Изберете модел с цип или копчета, който да носите и в офиса, и през уикенда – например с кожен панталон и блестящ топ.