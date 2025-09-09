ГрадътНовини

Възрастен мъж е в болница след катастрофа в Западен

Шофьор е в болница след катастрофа вчера по обяд в Пловдив. По предварителна информация на кръстовище между бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Владивосток“ лек автомобил „БМВ“ предприел ляв завой и отнел предимството на лек автомобил „Фиат“. При удара пострадал 76-годишният мъж зад волана на втората кола. Той и 21-годишната водачка на „БМВ“-то са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.   

  1. Шофьорите на мерцедеси и беемвета са най-нагли на пътя, особено онези с колите на старо. Все пак ако са нови, значи са успели в едно или друго и нямат такива комплекси.

