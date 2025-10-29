Наваксват със строителството на централната трибуна на „Локомотив“

Временната комисия за обследване строително-монтажните дейности на стадион „Локомотив“ в Общински съвет посети спортния комплекс вчера. Съветници от различни групи в местния парламент се запознаха на място с начина, по който се реализира един от най-мащабните инфраструктурни проекти под тепетата. Проверката на терен бе предизвикана от различни опасения относно строителните дейности и сигнали, подадени към ОбС.

„Заедно с представители на възложителя проведохме задълбочен разговор с представители на изпълнителя, които ръководят строително-монтажните дейности. Бяха изяснени различни проблеми по изпълнението на обществената поръчка за Централната трибуна и прилежащата инфраструктура около стадиона“, коментира общинският съветник от ПП-ДБ Владимир Славенски.

Той посочва тези важни въпроси, силно притеснили „черно-бялата“ общност, които са намерили отговор

„Забавянето в същинското строителство на трибуната, което констатирахме и в Общински съвет Пловдив, е в рамките на месец и половина. Породено е от неточно планиране и липса на документи за фундаментите на старата трибуна. Към момента се работи усилено за наваксване на графика, като благодарение на използването на иновативен кофраж се позволява около 40% по-бързо изливане на бетона. Това ще позволи в рамките на следващите 3 месеца всичко да бъде наваксано. До средата на януари 2026 година Централната трибуна трябва да бъде завършена до най-горната си точка, а след това да се поставя козирката ѝ. Всички проблеми, свързани с излизането на кота 0 и арматурата, за които получихме сигнали, са отстранени. Изпълнителят е предприел мерки подобни случаи повече да няма – най-малкото защото са за негова сметка“, спира се в детайл Славенски на основната тема с централната трибуна.

Посочва и ситуацията с инфраструктурата около обекта, по която се работи поетапно. Там проблемът е, че Община Пловдив се бави с пускане на обществена поръчка за тръбопроводната мрежа, а също така се бави и с избора на изпълнител за осветлението на стадиона. Към момента финансовото обезпечение на проекта зависи изцяло от договорите между Общината и МРРБ. Министерството обаче бави плащания с няколко месеца, но изпълнителят дава гаранции, че продължава работа- макар и, както се изразиха, „на мускули“.

“ Относно построените три трибуни: Общината е констатирала нередности, свързани с течове и обратен наклон на трибуните, което при дъжд буквално вкарва вода в коридорите и предизвиква допълнителни течове. Тези предписания са отправени към строителя и ще бъдат отработени в гаранционния срок. Въпросът за ъгловите сектори на стадиона остава отворен и няма окончателно решение“, допълва картинката общинският съветник.

Спира се и на две важни неща за финал на обзора си от проверката на комисията.

“ Временната комисия на Общинския съвет ще продължи наблюдението си върху работата по стадиона, като ще извършва ежемесечни посещения на строителната площадка. Нашата цел е както да следим критично изпълнението, така и да успокоим обществеността, когато има много въпросителни по строежа. Още на 4 август т.г. зададох множество въпроси за строителството на стадиона към кмета Димитров. Близо три месеца по-късно нямам официален отговор, макар че след вчерашната проверка си отговорих на много от тях. Все пак обаче отправям укор към администрацията – да си върши работата навреме, в законовите срокове и да уважава въпросите на общинските съветници“, коментира Владимир Славенски.