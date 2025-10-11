На вниманието на Общината: Паркът на Младежкия хълм загива
Вредител убива тревожно бързо дървесната растителност на Младежки хълм, а институциите, които следва да вземат мерки за спасението на парковата зона, към този момент пасуват. По-рано тази седмица за проблема със зеленината на тепето ни сигнализира стопанинът на въжения парк там Иван Деспов, а вчера наш екип бе на място, за да заснеме поредния епизод от видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето. И да излезе с призив към еколозите от Община Пловдив да реагират по възможно най-бърз начин, тъй като проблемът нараства експоненциално, а дърветата в едно от зелените сърца на Пловдив гинат едно след друго.
„От информацията, която съм събрал до този момент от специалисти, мога да кажа, че този проблем с дърветата тук се причинява от някакъв вид корояд, дървояд, но по снимки трудно може да се каже в конкретика. Трябва да се направи експертно изследване на зоната, защото ако не вземем сега мерки животът на засегнатите от този бръмбар дървета е около година, година и половина. Освен всичко, много от проядените дървета вече са опасни и някой трябва да се погрижи за тях. По уверение на районния кмет те са описани и следва да бъдат премахнати, но явно не достига капацитетът на общината да ги обслужи. Освен това следва премахнатите дървета да бъдат подменяни“, коментира Иван Деспов в разходка около няколко от многото болни дървета на Младежкия хълм.
В последния месец той преминава курс за катерач- арборист и предлага на общината да помогне напълно безвъзмездно, за да почисти според възможностите си това, което успее. До момента Деспов е писал до всяка едно от институциите, които би следвало да вземат отношение по казуса, но отговор няма от нито една от тях.
„Надявам се все пак някой да ме потърси и затова се мъча по всякакъв начин да дам гласност на ситуацията тук. Не съм човек, който просто посочва проблема, а съм готов активно да работя по решаването му с лични сили и средства. Защото паркът погива. Това е следствие от цялостното ни отношение към тепетата. Зелените тепета са не просто ресурс, те са капитал на града, но не са даденост. Нужно е да се полагат много грижи и усилия, за да ги опазим. С работа на парче и без план за действие няма да стане“, допълва Иван Деспов.
Вижте и чуйте какво се случва в парковата зона на Младежки хълм, както и призивът, който отправя видеото към Община Пловдив и всички други институции:
70 коментари
Matbet TV guncel adresi laz?msa iste burada. Sorunsuz icin: https://matbet.jp.net/# Canl? maclar bu sitede. Arkadaslar, Matbet son linki belli oldu.
Grandpashabet güncel adresi arıyorsanız işte burada. Sorunsuz giriş yapmak için [url=https://grandpashabet.in.net/#]Buraya Tıkla[/url] Deneme bonusu bu sitede.
Gençler, Grandpashabet Casino yeni adresi belli oldu. Adresi bulamayanlar buradan giriş yapabilir Grandpashabet
Matbet güncel linki arıyorsanız işte burada. Hızlı için tıkla: https://matbet.jp.net/# Canlı maçlar bu sitede. Gençler, Matbet son linki açıklandı.
Bahis severler selam, bu popüler site üyeleri adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli taşıdı. Siteye ulaşım hatası yaşıyorsanız doğru yerdesiniz. Yeni Casibom giriş adresi artık aşağıdadır Casibom Güncel Paylaştığım bağlantı ile doğrudan siteye bağlanabilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen freespin fırsatlarını da kaçırmayın. Lisanslı bahis deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.
Gencler, Grandpashabet yeni adresi belli oldu. Giremeyenler su linkten devam edebilir [url=https://grandpashabet.in.net/#]Siteye Git[/url]
Herkese merhaba, Vaycasino oyuncuları adına kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino adresini tekrar değiştirdi. Giriş sorunu varsa panik yapmayın. Yeni Vay Casino giriş adresi artık aşağıdadır: [url=https://vaycasino.us.com/#]Vay Casino Giriş[/url] Bu link üzerinden doğrudan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Herkese bol kazançlar temenni ederim.
Grandpasha giriş adresi lazımsa doğru yerdesiniz. Sorunsuz erişim için https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar bu sitede.