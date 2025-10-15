Медицинският университет заложи на новите технологии в днешното честване на 80-годишнината на престижното висше учебно заведение в сградата на Центъра по растителна системна биология и биотехнология. Дори самата официална церемония с участието на официалните гости бе изпъстрена със съвременни визуални ефекти и решения, като изненада и с вмъкването на изкуствения интелект- бе представено генерирано от от AI видео обръщение на първият ректор на МУ проф. Георги Янков, поел ръководството точно преди 80 години. Финалът бе белязан от страхотен видеомапинг, дело на сценографа на операта Петко Танчев.

Преди самата церемония пък всички катедри на ВУЗ-а представиха на свои щандове във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология иновациите в различните сектори на медицината.

„Вярвам в доброто здравеопазване в бъдещето на България“, обърна се към ръководството, преподавателите и студентите от МУ президентът Румен Радев. Държавният глава също акцентира на съвременния подход на обучение и образование в университета, но подчерта, че освен с помощта на новите технологии, професията на медиците трябва да се упражнява с душа и хуманност.

„Приех поканата воден от преклонението към всички вас- хора, посветили живота си на медицината и живота. Здравето е ключов фактор, без който не може да се развива нито една ключова сфера. Благодаря на всички вас за постоянството, с което утвърждавате българската медицинска школа“, каза на домакините си от университета президентът Радев.

Обърна се и към студентите. „От вас ще очакваме много- да градите модерно образование на европейско ниво. Вашата подготовка тук е сигурна гаранция за вашия успех. Към чуждестранните студенти- изборът ви да се обучавате тук е правилен“, каза още държавният глава.

Преди него слово държа министърът на здравеопазването Силви Кирилов, както и доайенът на университета, роден в годината на създаването му- проф. Ишев. Тримата получиха почетния плакет на университета от ректора на МУ проф. Ангел Учиков.

В церемонията се включи и международният хор от студентите на ВУЗ-а, а българският химн бе изпълнен съвършено от италианеца Александро Бота, четвъртокурсник по медицина.