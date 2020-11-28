Кметът на Пловдив за пореден път в болница този месец

Оперирали са ръката му след падане
Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров за пореден път е откаран в болница този месец. Оперирали са ръката му след падане, за което той самият съобщава в личния си профил във Facebook.
„Днес при наглед леко падане вкъщи нараних ръката си. При последващ преглед се оказа сериозно счупена. Направената операция мина успешно и се чувствам добре. Благодаря на лекарите за своевременната реакция и на всички, които ми оказват подкрепа.“
По информация на негови близки, Димитров е паднал на вилата си в село Бойково.
Припомняме, че кметът бе изписан от болница преди няколко дни, където се лекуваше от covid.
902 коментари
Bahis severler selam, Casibom oyuncuları adına önemli bir paylaşım yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli güncelledi. Erişim hatası varsa link aşağıda. Yeni Casibom güncel giriş adresi şu an paylaşıyorum Casibom Üyelik Paylaştığım bağlantı ile direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere sunulan yatırım bonusu fırsatlarını mutlaka inceleyin. Güvenilir casino keyfi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Grandpasha güncel adresi arıyorsanız işte burada. Sorunsuz giriş yapmak için https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar burada.
Gençler, Grandpashabet Casino son linki açıklandı. Adresi bulamayanlar şu linkten devam edebilir Buraya Tıkla
Herkese selam, bu popüler site oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi site giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli değiştirdi. Siteye ulaşım sorunu çekenler için link aşağıda. Çalışan siteye erişim bağlantısı artık burada Casibom Yeni Adres Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere verilen yatırım bonusu kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı casino deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Arkadaşlar, Grandpashabet son linki açıklandı. Adresi bulamayanlar şu linkten devam edebilir Grandpashabet
Bahis severler selam, Casibom kullanıcıları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli taşıdı. Erişim sorunu çekenler için çözüm burada. Çalışan Casibom giriş bağlantısı artık burada Giriş Yap Bu link üzerinden doğrudan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara sunulan freespin kampanyalarını da kaçırmayın. Lisanslı slot keyfi için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.
Herkese selam, bu site oyuncuları için önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino adresini tekrar değiştirdi. Erişim sorunu yaşıyorsanız panik yapmayın. Çalışan Vaycasino giriş adresi şu an burada: Vay Casino Güncel Adres Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye erişebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Dostlar selam, Vaycasino oyuncuları için kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Malum site adresini tekrar değiştirdi. Erişim hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Son siteye erişim adresi şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link ile direkt hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.
Matbet TV güncel linki arıyorsanız işte burada. Sorunsuz için: Matbet Üyelik Yüksek oranlar burada. Gençler, Matbet son linki açıklandı.