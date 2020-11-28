АктуалноГрадътНовини

Кметът на Пловдив за пореден път в болница този месец

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:43ч, събота, 28 ноември, 2020
893 163 Преди по-малко от минута

Оперирали са ръката му след падане

Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров за пореден път е откаран в болница този месец. Оперирали са ръката му след падане, за което той самият съобщава в личния си профил във Facebook.

„Днес при наглед леко падане вкъщи нараних ръката си. При последващ преглед се оказа сериозно счупена. Направената операция мина успешно и се чувствам добре. Благодаря на лекарите за своевременната реакция и на всички, които ми оказват подкрепа.“

По информация на негови близки, Димитров е паднал на вилата си в село Бойково.

Припомняме, че кметът бе изписан от болница преди няколко дни, където се лекуваше от covid.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:43ч, събота, 28 ноември, 2020
893 163 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

893 коментари

  2. Herkese merhaba, bu popüler site üyeleri için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli taşıdı. Erişim problemi varsa link aşağıda. Güncel Casibom güncel giriş linki artık paylaşıyorum https://casibom.mex.com/# Bu link üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen yatırım bonusu fırsatlarını mutlaka kaçırmayın. En iyi casino keyfi için Casibom doğru adres. Herkese bol şans dilerim.

    Отговор

  5. Arkadaşlar selam, Vay Casino kullanıcıları adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Malum site giriş linkini tekrar değiştirdi. Erişim hatası varsa endişe etmeyin. Güncel Vay Casino giriş adresi artık aşağıdadır: Vaycasino Twitter Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans temenni ederim.

    Отговор

  6. Herkese merhaba, Casibom kullanıcıları adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu domain adresini erişim kısıtlaması nedeniyle tekrar değiştirdi. Siteye ulaşım problemi çekenler için link aşağıda. Resmi siteye erişim linki artık paylaşıyorum Buraya Tıkla Bu link ile vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere sunulan freespin kampanyalarını mutlaka kaçırmayın. En iyi casino deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.

    Отговор

  9. Arkadaşlar selam, bu site kullanıcıları adına önemli bir duyuru paylaşıyorum. Malum Vaycasino giriş linkini yine değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son Vay Casino giriş linki artık aşağıdadır: Vaycasino Üyelik Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye girebilirsiniz. Lisanslı bahis deneyimi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Herkese bol kazançlar temenni ederim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина