Ключова рокада в Община Пловдив

Пламен Спасов оглавява Пловдивския общински инспекторат от ноември

Инж. Пламен Спасов ще оглави Пловдивския общински инспекторат /ПОИ/, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

„Очаквам от новото ръководство на ПОИ да укрепи контрола, да повиши оперативността и да създаде по-ефективна връзка между администрацията и гражданите. Считам, че опитът на инж. Спасов в областта на общинското управление ще бъде от полза за Инспектората и за града“, посочи Костадин Димитров.

Инж. Спасов e завършил Технически университет София – филиал Пловдив, има и следдипломна квалификация по фирмен мениджмънт. Бил е два мандата кмет на Община „Родопи“.

Той ще поеме управлението на Инспектората на 3 ноември /понеделник/, когато е предвидена среща с екипа. Амбицията му е да надгради текущите дейности и да въведе допълнителна ефективност и прозрачност в работата на институцията.

Договорът на досегашния директор Костадин Костов ще бъде прекратен по взаимно съгласие.