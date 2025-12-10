Как Сунам Денду се озова от далечен Бутан в МУ-Пловдив?

Най-щастливият дипломант на випуск 2025г. от Медицинския факултет в МУ-Пловдив. Така се определи положилият Хипократова клетва днес в зала Колодрума д-р Сунам Денду от далечен Бутан.

„Родом съм в малката ми държава между Китай и Индия с население от само 700 хиляди души. Пътят ми до България е много дълга история“, каза преди да получи дипломата си д-р Денду. Той се озовава в Пловдив преди 6 години благодарение на бившия зам.-кмет в миналия мандат Анести Тимчев и неговата съпруга. Те посетили Бутан няколко пъти и се запознали със семейството на Сунам и веднъж поканили татко му и чичо му в България, за да я видят и разгледат. На вечеря в Пловдив бащата на младия доктор споменал за мечтата на сина си да учи медицина. Тогава Тимчев и половинката му решили да го поканят в България.

„Много голям късметлия съм, че съм тук. Благодаря на Анести и Диана, че ме приеха като техен син. В първите две години аз пътувах всеки ден от Хисаря, където живеят семейство Тимчеви, до Пловдив. След това си наех апартамент. Сега живея с приятелката си- германка, която също завършва медицина днес“, обясни д-р Сунам Денду.

Засега той има интерес към кардиологията. Дългосрочната му цел е да се върне в Бутан и да помага на сънародниците си, както и на здравната система в страната си. Засега обаче иска да изучи медицинската система в Европа и да събере опит.

Д-р Денду позира за снимка с трима свои колеги от Япония, Австралия и Нигерия, като фотосът им е колоритното доказателство, че Медицинският университет в града ни е като световния атлас, но без начертани граници- събира всички континенти и страни на едно място.

“ Избрах да уча в Медицински университет- Пловдив, тъй като исках да получа образованието си в Европа и да приложа наученото в родината си“, каза Никако Матсумура.

Себастиан Лорънс от Австралия започнал да учи бакалавърска степен в страната си, но нямало как да завърши магистърска и затова решил да замине за Европа.

„Винаги съм искал да живея на Стария континент, потърсих подходящ университет и попаднах в МУ-Пловдив. Сега планирам да отида да работя в Германия, тъй като майка ми е от там и говоря езика“, каза Себастиан.

„В началото най-трудната част при адаптирането ми в Пловдив беше езикът. Както и времето. И различният начин на живот, разбира се. Първата дума, която научих на български, беше „торбичка“, когато отидох да първи път в супермаркет“, усмихна се австралиецът.

Винаги съм искала да уча медицина и попаднах на възможността да уча в Европа. Дойдох с помощта на агенция, които направиха процесът много по-лесен за мен и се озовах тук. След дипломирането си ще продължа да работя по специалността си в Обединеното кралство, разказа на свой ред Дженифър от Нигерия.