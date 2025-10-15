Криминалистите в Пловдив задържаха двама крадци

Автор на грабеж бе задържан от криминалисти на Четвърто РУ в Пловдив. 28-годишният мъж е с регистрации в полицията и осъждан. Според събраните доказателства в събота вечер, на ул. „Богомил“ той издърпал от ръцете на възрастна жена дамската й чанта, в която имало два мобилни телефона. При залавянето му извършителят направил самопризнание, а отнетите от него чужди вещи са намерени и приобщени към образуваното досъдебно производство.

Непълнолетен е заподозрян за кражба от търговска верига на територията на пловдивския квартал „Западен“. Вчера в Първо РУ постъпил сигнал, че от специализиран хипермаркет за техника е установена липса на камера, комплект слушалки и подложка за мишка на обща стойност 560 лева. При предприетите оперативни и издирвателни действия още същия ден станало ясно, че посегателството е дело на 16-годишен тийнейджър. По случая е започната проверка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.