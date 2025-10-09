Как Пловдив се превръща във вторият в страната университетски град преди 80 години? Исторически, изключително детайлен и красив отговор на този въпрос дава великолепната външна изложба „80 години Медицински университет- Пловдив“, подредена срещу Централна поща. В близост до мястото, на което до 1973г. се е намирал Дома на здравето Кудоглу. При това неслучайно- историите на благотворително здравно заведение и МУ-Пловдив са изключително свързани. Доказва го и единственият материален спомен от Дома Кудоглу- запазените и реставрирани автентични мебели от сградата, съхранени в катедрата по микробиология във ВУЗ-а.

Изложбата бе открита под вчерашния дъжд от ректора на Медицинския университет проф. Ангел Учиков. Доц. Веселина Кондева от факултета по дентална медицина разкри мотивите за създаването на документалната изложба на площад Централен. Те са всички онези съкровища, които крие архива на МУ-Пловдив. Благодарение на изложбата пловдивчани имат шанса да се докоснат до поздравителните адреси, написани от Екзарх Йосиф, от Пловдивски Кирил, от Иван Пеперлиев, кмет на Пловдив, от директора на Първа мъжка пловдивска гимназия Ради Христов.

“ Годините са 1944-1945г. И в тежките следвоенни години пловдивската общественост намира сили и енергия за създаването на втория център за наука и образование и да създаде втори университет след този в София. С указ от 4 август се приема Закон за откриване на държавен университет в Пловдив, който има два факултета- аграрно-лесовъден и медицински. Военният клуб става свидетел на тържественото откриване на университета, който носи името Държавен университет „Паисий Хилендарски“, като това се случва на 9 декември 1945г.“, разкри малки детайли от историята на МУ и съответно на висшето образование в Пловдив доц. Кондева.

На големите детайли се спря историкът Стефан Шивачев. Той подчерта, че грандиозното дело от преди 80 години е плод на започналата децентрализация в държавата в онзи период от историята.

„С наредбата от август 1945г. се открива вторият в страната и първи извънстоличен университет, с което се осъществява една 60-годишна мечта на втория български град. Още през пролетта на 1885г. правителството на Източна Румелия взема решения да се отвори юридически факултет в Пловдив. Но Съединението на България проваля тези планове. През следващите десетилетия за засвидетелствани няколко предложения за създаване на висше училище в Пловдив, но все нещо проваля идеята заради прословутата държавна политика всичко да бъде съсредоточено в столицата. До 1944г. Пловдив остава само с един полувисш институт за подготовка на учители, който е базиран в мъжката гимназия. Нищо не става на гола поляна и решението за създаването на медицински факултет има своята предистория. Веднага след освобождението, на база на дарението на руската военно-полева болница, започва създаването на пловдивската първостепенна държавна болница. През следващите 6 десетилетия тя стои като гръбначен стълб на здравеопазването в цяла Южна България. През 1944г. в пловдивската държавна болница вече функционират десет самостоятелни отделения, а част от бъдещите преподаватели в медицинския факултет намират първоначалната си реализация именно там като лекари. През 1927г. в Пловдив е създадено уникално здравно заведение от диспансерен тип- Дома на Кудоглу. Има непосредствена връзка между него и бъдещия медицински факултет. Лекарите там освен да помагат на десетки хиляди болни достигат до значими резултати в научната си дейност. До средата на 40-те години в дома е създадена една от най-богатите библиотеки с медицинска литература, която в последствие става и част от библиотеката на медицинския факултет“, разказа Стефан Шивачев.

Веднага след 9 септември 1944г. група пловдивски интелектуалци издигат идеята за създаване на комитет за културно издигане на Пловдив. Първото му решение е създаването на държавен университет в Пловдив с медицински факултет, базиран на традициите на здравеопазването в Пловдив. Като база на този университет се определя Търговската гимназия. Откриването на университета става на 9 декември 1945г. във Военния клуб в Пловдив, като тогава е и първата академична лекция, изнесена от ректора професор Янков, по-късно академик.

“ През втората година в университета вече се обучават 1600 студенти. В сградата на Дома на Кудоглу се настаняват института по хигиена и институтът по микробиология. До събарянето на сградата през 1973г. студентите по медицина провеждат своите занятия в тази сграда. И досега в катедрата по микробиология се съхраняват част от мебелите от Дома Кудоглу- единственият материален спомен от това изключително здравно заведение предвид неговата нещастна съдба. През 1946г. правителството на Република България приема решение за отделяне на 40 милиона лева, за да се изгради материалната база на университета и специално на медицинския факултет. Постепенно първостепенната държавна болница в Пловдив се превръща в университетска клиника“, допълни историята по създаването на Медицинския университет Стефан Шивачев.