Обсъдиха три инвестиционни проекта в Пловдив за над 30 млн. лв.

В Пловдив се проведе публично обсъждане на три концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), чиято обща стойност надхвърля 30 млн. лв. Събитието се състоя в зала на ДК „Борис Христов“ и бе открито от Нели Караджова – управител на Областния информационен център.

Първата концепция, с водещ кандидат Община Свиленград, включва дейности в Пловдив за близо 11 млн. лв. Сред тях са ремонт и модернизация на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, както и мерки за приобщаващо образование и десегрегация в партньорство с други училища. Университетът по хранителни технологии ще участва с изграждането на научен център за иновативни храни (FoodTestCenter), който ще развива изследователска дейност, обучение и сътрудничество между наука и бизнес.

Втората концепция е с водеща Община Хасково и предвижда инвестиции за над 17 млн. лв. в Пловдив. Проектите включват модернизация на инфраструктурата в детска градина „Родина“ и мерки за превенция на наводнения по поречието на р. Марица, като изграждане на диги, почистване и укрепване на бреговете.

Третата концепция е на Община Димитровград, с партньорство на Пловдив и други общини. За Пловдив са предвидени дейности за над 5 млн. лв., включващи ремонт и енергийна ефективност в ОУ „Захари Стоянов“, както и образователни инициативи за приобщаване и преодоляване на предразсъдъци чрез съвместни събития между училища с различен социален профил.

Презентация и резюме на всяка една концепция, са публикувани в секцията на ОИЦ-Пловдив на единния информационен портал за европейските структурни и инвестиционни фондове. До 17 октомври 2025 г. всеки, който има препоръки или възражения относно конкретна дейност в концепцията, може да ги изрази в приложената анкета, да ги изпрати и на електронната поща на ОИЦ – Пловдив (Звено за публични консултации към РСР на ЮЦР): oic@plovdiv.bg или да позвъни на телефон: 032/262 000.

КИТИ на Община Свиленград: https://eufunds.bg/bg/node/18852

анкета: https://forms.gle/GfsQvStpmyPRDk6J8

КИТИ на Община Хасково: https://eufunds.bg/bg/node/18849, анкета – https://forms.gle/jBWRxLksKhttHRiR8

КИТИ на Община Димитровград: https://eufunds.bg/bg/node/18851, анкета – https://forms.gle/Eb65cZHUAbTaAmt18