Вдигнаха колонадата на Източната порта на Филипопол

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 19:22ч, събота, 12 август, 2023
202 2 759 1 минута

Напредват дейностите по проекта за реставрация и консервация на Източната порта на Филипопол, видя репортер на Под тепето.

На мястото на разкопките вече са издигнати няколко колони, видими отдалеч. Те са на 6 брой към момента, с автентични елементи, капители и/или основи.

Колонадата е отличителен акцент и важна част от проекта за консервация на Източната порта.

Обектът, който е еден от двата ключови, заедно с Небет тепе, по големия проект „По крепостните стени на Филипопол“, е на обща стойност 8 милиона лева.

Припомняме, че първа копка по проекта бе направена преди около година. Те започнаха с почистване на растителността около артефактите. През март т.г. бе отчетено, че 40% от дейностите на Небет тепе и Източна порта за завършени. Това е един от ключовите обекти в район Централен“.

Очаква се дейностите по консервация, реставрация и социализация на обекта да бъдат завършени в края на 2023-а.

