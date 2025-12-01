Хилядното пловдивско протестно шествие – през Тунела

Мирно протича протестът в Пловдив срещу предложения от управляващите в кабинет „Желязков“ Бюджет 2026. Хилядите, които се събраха на най-голямото подобно събитие в Пловдив от години на площад „Съединение“, тръгнаха на поход към центъра на града около 19 часа.

Протестът е охраняван от сериозна бройка полицейски служители. Всичко протича мирно и спокойно, макар и с много шум и скандирания. Протестиращите носят български и европейски знамена, както и различни видове плакати – предимно срещу бюджета и партиите в управлението.

Очакванията на протестиращите бяха да се премине през Малката главна „Райко Даскалов“, Джумаята и Главната „Александър I“, но полицията отклони протеста през Тунела към площад „Централен“.