Препълнени са всички сцени на музикалния фестивал Hills of Rock в първия ден от събитието. Още час и половина преди на главната сцена да се качи хедлайнерът Korn, хиляди куфееха пред различните банди в жегата около Гребната база.
В атмосферата се усеща положителна атмосфера сред множеството посетители от всички краища на света в Пловдив. Всички чакат с нетърпение и дългоочакваното участие на легендите от Korn.
